Sağlık Bakanlığı'nın tatilciler için hayata geçirdiği uygulama: Yüzme Suyu Takip Sistemi Yaz sezonunu değerlendirmek isteyen tatilciler için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, 7/24 hizmet veren ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’ internet sitesini hayata geçirdi. Adrese giriş yaparak, plajların sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığı öğrenilebiliyor.

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Yurt genelinde yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistler, farklı noktalarda tatillerini değerlendiriyor.

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler uygun rotalar arıyor. Keyifli bir tatil geçirmek isteyenler maliyet kadar güvenilirliğe de önem veriyor.

Bakanlık harekete geçti

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın projesi yoğun ilgi görüyor.

Koronavirüs döneminde büyük endişeye yaşayan vatandaşlara kolaylık sağlanması adına Bakanlık harekete geçmişti.

Bu kapsamda plajlarda da vatandaşların salgından korunması için çalışmalara başlanmıştı.

"Yüzme Suyu Takip Sistemi"

Temiz ve güvenilir bölgelerde denize girmek isteyenler için 'Yüzme Suyu Takip Sistemi' kuruldu.

Hayata geçirilen proje ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Tatilciler de dev hizmetten yararlanmaya devam ediyor.

Bu sayede vatandaşlar, tek tıkla plajların sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını öğrenebiliyor.

Öte yandan sahip olduğu imkanlara da ulaşabiliyor.

Renklerin anlamları

Sistemde 5 farklı renk bulunuyor.

Renklerin anlamları ise şöyle:

Mavi: Mükemmel

Yeşil: İyi

Sarı: Kötü

Kırmızı: Girilmesi yasak

Gri: Yeni

7/24 hizmet veren uygulamaya, https://yuzme.saglik.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.