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    Sağlık çalışanları, 31 Aralık'a kadar toplu taşımaları ücretsiz kullanabilecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.
    • AA
    • 28.10.2021 - 06:46
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    Sağlık çalışanları, 31 Aralık'a kadar toplu taşımaları ücretsiz kullanabilecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarını sevindirecek müjdeyi verdi.

    YIL SONUNA KADAR ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN YARARLANABİLECEKLER

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

    Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    Sağlık çalışanları, 31 Aralık a kadar toplu taşımaları ücretsiz kullanabilecek #1

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