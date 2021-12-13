Sağlık çalışanları grev kararı aldı

Doktorların maaşlarına yapılacak 2 bin 500-5 bin TL arasında zam yapılmasına ve ek göstergelerine ilişkin düzenleme bütçe görüşmelerinden sonraya bırakılmasıyla HEKİM-SEN ve TTB greve hazırlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi şartlarında fedakarca çalışan doktorlara 2 bin 500 ila 5 bin TL arasında zam yapılacağı müjdesini verdi.

Hekim ve pratisyenlere verilecek zam diğer sağlık çalışanlarının tepkisini çekti. Tüm sağlık sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar ücretlerinde iyileştirme yapılması talebiyle açıklamalar yaptı.

ZAM DÜZENLEMESİ KOMİSYONA GERİ ÇEKİLDİ

Ardından doktorlara yapılacak zam düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'ndan komisyona geri çekildi.

Bütçe görüşmelerinin ardından daha kapsamlı bir düzenleme yapmak amacıyla geri çekilen düzenleme de tepkilere neden oldu.

Bu kez doktor sendikaları harekete geçti.

DOKTORLAR GREVE GİDİYOR

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİM-SEN) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev çağrısı yaptı.

İki uruluş da grev kararı aldı.

HEKİM-SEN üyesi doktorlar 14-15 Aralık yarım gün, 16 Aralık Perşembe tam gün; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ise 13 Aralık Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapacak.

HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada ise, "15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV’deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır." denildi.