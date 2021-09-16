Sağlık çalışanları için İSPARK teklifi kabul edildi

İstanbul'da görev yapan sağlıkçılar, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı yıl sonuna kadar ücretsiz kullanacak.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

İMAMOĞLU VETO ETMİŞTİ

Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren ve temmuz ayında meclisten geçtikten sonra İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edilen karar yeniden gündeme geldi.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Komisyon, kararın yeniden meclisten geçmesi ve oluşacak zarar için de İSPARK'a sübvanse ödemesi yapılmasının uygun olduğunu bildirdi.

Yapılan tartışmaların ardından gündem maddesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından ''ısrar kararı'' olarak kabul edildi.