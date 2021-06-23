Sağlık çalışanlarına istifa yasağı ne zaman kalkacak? Beklenen açıklama geldi..

İstifa etmeleri yasaklanan sağlık çalışanları, istifa haklarını uzun zamandır geri istiyordu. Merakla beklenen açıklama geldi. Peki sağlık çalışanlarına istifa yasağı ne zaman kalkacak?

Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine sınırlama getirilmişti.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli hiçbir personelin salgın döneminde görevinden çekilme (istifa) talebi her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyeceği bildirilmişti.s

Sağlık çalışanları, istifa hakları ile ilgili araştırmalarını sürdürürken konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Peki sağlık çalışanlarına istifa yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İSTİFA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği istifa hakları ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan son karar göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağı, 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.