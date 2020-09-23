Sağlık çalışanlarına saldırı girişimi soruşturmasında tutuklama talebi

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddet olayına ilişkin soruşturmada, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'sinin tutuklanması talep edildi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunan hasta yakınları hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan saldırganların kimlikleri tespit edilmiş, şüpheli 5 kişi gözaltına alınmıştı.

2 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.

Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö. ile S.K.'yi tutuklanması, Y.Ö., M.S.Ö. ve B.O.'yu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı



