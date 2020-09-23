Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, yoğun bakım kapısını zorladığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö., yanlarına giden Emrah Keskin tarafından silahlı saldırıya uğramış, Ahmet Ö. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Acı haberi alan yakınları ise hastaneyi basarak, sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.

SEDYELERLE BARİKAT YAPTILAR

Hastanenin bir bölümüne sığınan çalışanlar, sedyelerle kapının önüne barikat yaparak saldırganların girmesini engellemeye çalışmış, öfkeli gruba da polis ekipleri müdahale etmişti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık çalışanlarının zor durumda kaldıkları o anlar sosyal medyada yayılınca, olay Türkiye'nin gündemine oturmuş ve büyük tepkilere neden olmuştu.

Paylaşılan görüntülerin ardından Ankara Valiliği harekete geçmiş, sorumlular hakkında "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Vali Vasip Şahin de açıklama yaparak, "Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullanmıştı.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerden ikisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri süren zanlıların, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.