Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının hazırlamış olduğu vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan videoyu paylaştı.

Bir yılı aşkın süredir koronavirüs pandemisinde en ön saflarda toplumun sağlığı için gece gündüz mücadele vererek çalışan hekim ve sağlık personelleri, Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramını kutlamak için hazırlamış oldukları videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"

Bakan Koca, paylaşımında "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakâr cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun." notunu düştü.

Sağlık çalışanlarından Ramazan Bayramı mesajı