Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin maddeler tekliften çekildi

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarılarak Sağlık Komisyonu'na havale edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Başkanlığı'nda toplandı.

Toplantıda, bütçe görüşmelerinden önce, elektrikte TRT payının kaldırılmasını da içeren ve görüşmeleri yarım kalan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen 6 madde ele alındı.

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci maddeleri yeniden görüşülmesine, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.

AK Partili milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu'na havale etti.

‘İLGİLİ KOMİSYONDA TEFERRUATLI GÖRÜŞME’

Çıkarma önergelerinin gerekçesinde "ilgili komisyonda daha teferruatlı görüşülebilmesi için" ifadesi yer aldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, düzenlemenin, sadece uzman hekimleri, hekimleri ve sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan uzman hekim ve hekimleri kapsadığını belirterek, "Tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren çalışmanın yapılması adına Meclis’in göstereceği iradeye müteşekkir kalırız. Bu konunun topyekun ele alınıyor olmasında gösterdiğiniz çabalara teşekkür ediyorum." dedi.

‘500 BİN KİŞİLİK SAĞLIK ORDUSUNUN FAYDALANMASI İÇİN DÜZENLEME’

Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 500 bin kişilik sağlık ordusunun faydalanması için düzenleme yapılacağını, bunu yapacak iradenin olduğunu belirtti.

“KAPSAMLI BİR DÜZENLEMEYLE HAKLARININ VERİLMESİYLE İLGİLİ ÇOK NET BİR İRADE VAR”

Komisyon Başkanı Altunyaldız, maddelerin daha kapsayıcı bir düzenleme için geri çekildiğini açıklayarak, "Sağlık komisyonunda yapılacak çalışmalarla, tüm sağlık çalışanlarına daha kapsamlı bir düzenlemeyle haklarının verilmesiyle ilgili çok net bir irade var." dedi.