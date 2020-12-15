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Sağlık personeli alım sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 15.12.2020 - 15:43
- Güncelleme : 15.12.2020 - 16:01
KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, haberi Twitter hesabından duyurdu.
"SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN"
Halis Aygün paylaşımında, "Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.