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    Sağlık personeli alım sonuçları açıklandı

    Sağlık personeli alım sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.12.2020 - 15:43
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 16:01
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    KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, haberi Twitter hesabından duyurdu.

    "SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN"

    Halis Aygün paylaşımında, "Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

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    Sağlık personeli alım sonuçları açıklandı #1

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