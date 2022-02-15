Sağlık-Sen, sağlıkçıların ücret düzenlemesinin yasalaşmasını istedi

Sağlık çalışanlarının maaşlarının gündeme getirilmesini talep eden Sağlık-Sen, “78 gündür bekleyen ücret düzenlemesi, Meclisimize emanet edilmiş bir hakkın teslimidir” açıklamasında bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, beraberindeki heyetle AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Sendikadan ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre Durmuş, sağlık çalışanlarının maaşlarını iyileştirecek düzenlemenin kapsayıcı şekilde bir an önce TBMM gündemine getirilmesi talebinde bulundu.

“TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ BÜYÜK BİR BEKLENTİ İÇERİSİNDE”

Ziyarette, koronavirüs salgını sürecinde tüm sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ve çaba gösterdiğini belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları fedakarca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir beklenti içerisinde.





“SAĞLIK ÇALIŞANLARI DAHA FAZLA BEKLETİLMEMELİ”

Atılacak bu adım sağlık sisteminin geleceği açısından da hayati önem taşıyor. İnsani manada fedakarlıkta sınır tanımayan, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen millete hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarına yönelik 78 gündür bekleyen ücret düzenlemesi, Gazi Meclisimize emanet edilmiş bir hakkın teslimidir. Sağlık çalışanları daha fazla bekletilmemeli."

"MHRS'DEN RANDEVU BİLE ALINAMAYAN BİR DÖNEME GİRİLDİ”

Sağlık çalışanlarının maddi-manevi kayıplar yaşadığından ve tükenmişliklerinden bahseden Durmuş, "Bir vatandaşımızın sağlık hizmetine başvurusu 1 yılda ortalama 9,8 iken şu anda MHRS'den randevu bile alınamayan bir döneme girildi. Türkiye'nin başarı hikayesi olan sağlıkta dönüşüm hızla çökmekte." ifadelerini kullandı.