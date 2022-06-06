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    'Sağlık Turizmi Destek Programı'nda düzenleme yapıldı

    Ticaret Bakanı Muş, 'Sağlık Turizmi Destek Programı' ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    • 06.06.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 15:58
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    'Sağlık Turizmi Destek Programı'nda düzenleme yapıldı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Sağlık Turizmi Destek Programı' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Nitelikli elemanların istihdamını teşvik kapsamına aldıklarını belirten Bakan Muş, sağlık hizmeti ihracatçılarının yabancı dil eğitimi ile destekleneceğini aktardı.

    "Nitelikli elemanların istihdamını teşvik kapsamına aldık"

    Mehmet Muş'un açıklamalarında öne çıkanlar ise şu şekilde;

    "Rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanından sosyal hizmet uzmanına varana kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı değer zincirinde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların istihdamını teşvik kapsamına aldık.

    Sağlık Turizmi Destek Programı nda düzenleme yapıldı #1

    "Mesleki ve yabancı dil eğitimi ile desteklenecek"

    Bakanlığımız ile ölçütlerimizi karşılayan üniversitelerimiz arasında protokol yapılacak; ve bu eğitim kurumlarından eğitim alan sağlık hizmeti ihracatçılarımızın bünyesinde çalışanlarının mesleki ve yabancı dil eğitimi desteklenecek."


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