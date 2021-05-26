Trabzon'un dağlık kesimlerinde zaman zaman güneşli zaman zaman da yağmurlu hava ve yüksek neme rağmen özveriyle aşılama çalışmalarını sürdüren sağlıkçılar, vatandaşların teşekkür ve duasını alıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık ekipleri, Trabzon'un dağlık kesimleri ve çay tarlalarında aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği Trabzon'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki aşılama ekipleri, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde vatandaşların aşılanarak koronavirüse karşı bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba gösteriyor.

KARADENİZ'İN ENGEBELİ ARAZİSİNDE SAĞLIKÇILARIN AŞI MÜCADELESİ

Sabah saatlerinde görevli oldukları merkezlerden hareket eden aşı ekipleri, Karadeniz'in dağlık kesimlerinde bulunan yerleşim bölgelerinde aşılama çalışması yapıyor.

Mahallelerdeki sağlık ocaklarının yanı sıra evlere ve çay tarlalarına giden ekipler, hem aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen aşı olmayanları bilgilendirip ikna ediyor hem de sırası gelen vatandaşları aşılıyor.

Zaman zaman güneşli zaman zaman da yağmurlu hava ve yüksek neme rağmen özveri ve titizlikle görev yapan ekipler, vatandaşların teşekkür ve duasını da alıyor.

Sürmene İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye 12 kilometre mesafedeki Ormanseven Mahallesi'nde aşılama çalışması gerçekleştirdi.

Sağlıkçıların Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasındaki aşı mesaisi VİDEO

ÇAY TARLASINDA AŞI

Muhtarlık tarafından camiden yapılan anonsla sağlık ocağına gelen vatandaşların aşılarını yapan ekipler, bir vatandaşın aşısını da çay tarlasında yaptı. Ekipler, evleri ve çay tarlasındaki vatandaşları da ziyaret ederek, bilgilendirmede bulundu.

Sağlık ocağına gelemeyen vatandaşlar da kaymakamlık tarafından tahsis edilen araçla taşınarak, aşıları yapıldıktan sonra evlerine götürüldü.

Çay tarlasında aşısını yaptıran 75 yaşındaki Fatma Usta, ekiplere teşekkür etti.

"DEVLET EVİMİZE KADAR GELDİ"

Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle aşısını olmaya gidemediğini ifade eden Usta, "Şimdi aşımı oldum, iyiyim. İnşallah böyle iyi gider. Bu hastalığı da yok ederiz, yok olup gider. Kusura bakmayın bugüne kadar gelemedik, aşımızı olamadık. Devlet evimize kadar geldi. Devletten Allah razı olsun, Allah eksikliklerini vermesin. İnsanlar birbirlerinden uzaklaştı, yakın duramıyoruz, bir yere gidemiyoruz. inşallah bu hastalık yok olup gider." diye konuştu.

Sağlık ocağında aşısını yaptıran Ayşe Topal da ailesiyle birlikte Kovid-19'a yakalandığını ve atlattığını belirterek, aşısını olduğu için memnun olduğunu kaydetti.

Aşılarını yaptıran diğer vatandaşlar da evlerine kadar gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

İlçe Sağlık Müdürü Süleyman Ceylan, salgınla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, aşının, toplumsal bağışıklığın kazandırılması için çok önemli olduğunu söyledi.

"AŞI OLMAK İSTEMEYENLERİ İKNA EDİYORUZ"

Kırsalda da aşılama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Ceylan, "Bir an önce vatandaşlarımızı aşıyla buluşturup toplumsal bağışıklığı kazandırmak istiyoruz. Bu süreçte aşının önemi büyük. Aşı, hastaneye yatan hasta ve ölüm oranları azalmakta, hastalığa yakalananlar da çok hafif atlatmakta. Tek tük aşıya karşı olanlar oluyor. Biz de onları bilgilendirip, ikna yoluna gidiyoruz. Bilgilendirince de aşılarını oluyorlar." dedi.

Sürmene Toplum Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Şifanur Arslanoğlu da yaklaşık 15 aydır Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiklerini ve sürecin başından bugüne kadar çok çabaladıklarını belirtti.

"NORMALE DÖNELİM İSTİYORUZ, ÇÜNKÜ ÇOK YORULDUK"

Bu süreçte üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya çaba gösterdiklerini vurgulayan Arslanoğlu, "Canla başla, gece gündüz çalıştık. Aşı oranı çok yükselsin, normale dönelim istiyoruz. Çünkü çok yorulduk. Diğer bölgelerdeki arkadaşlarımız da yıpranıyor, yoruluyor. Biz de Karadeniz'in zorlu coğrafyasında aşıyı en ücra köşeye, en yaşlı insana ulaştırmak için mücadele ediyoruz." dedi.