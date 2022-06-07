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    Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

    Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

    Sağlık alanında değişiklik yapılmasına dair teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
    • 07.06.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:35
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına özlük hakkı çalışmalarında sona gelindiğini müjdelemişti.

    Milyonlarca sağlıkçının beklediği çalışmayla ilgili bugün bir gelişme daha yaşandı.

    Teklif Meclis'te

    14 maddelik yasa teklifi AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na gönderildi.

    Maaş ve çalışma koşullarında iyileştirme

    Teklife göre; sağlık çalışanlarının maaş ve çalışma koşulları iyileştirilecek.

    Teklifin detayları ise şu şekilde:

    • Doktor ve diğer sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınacak.
    • Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak.
    • Sabit ek ödemeler herhangi bir kayba yol açmayacak, emekliliğe yansıtılacak.
    • Üniversite hastaneleri de uygulama kapsama alınacak. Bu kapsamda maaş düzenlemesi ise sağlık personelinin görev pozisyonuna göre farklı oranlarda uygulanacak.
    • Maaş artışı göstergeleri de yükseltilecek.
    • Ayrıca üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemesi merkezi yönetim bütçesine alınacak.

    Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi Meclis te #1

    Fahrettin Koca: İlk büyük adım atıldı

    Öte yandan Bakan Fahrettin Koca, teklifin Meclis'e ulaştırılması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    Paylaşımda, "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı." ifadeleri yer aldı.

    Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi Meclis te #2


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