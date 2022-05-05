Sağlıkçılarla ilgili yasal düzenleme bu ay Meclis'te

Sağlıkçılarla ilgili yasal düzenleme bu ay Meclis'te

AK Parti tarafından yapılan açıklamaya göre; sağlıkçılara yönelik hazırlanan yasal düzenlemeler önümüzdeki günlerde TBMM'de ele alınacak.

Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemelerde sona gelindi.

Konuya ilişkin ilk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Mustafa Elitaş, düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde Meclis gündemine getireceklerini duyurdu.

Maaş ödeme sistemleri ve mali haklarda iyileştirmeler

Düzenlemelerin ayrıntılarına da yer veren Elitaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacağız. Bu kapsamda; Öncelikle tabip ve tabip dışı personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesine alınması sağlanarak görev aylıkları tek bir bordro ile ödenecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir.

Döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi daha etkin hale getirilecektir.

3600 ek gösterge için geri sayım

Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak yoğun ve özverili çalışan tabip ve tabip dışı personelin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.

Ayrıca, yapılacak düzenleme sonrası tabiplerimizin bordroya tabi maaşları dikkate alınarak emekli olduktan sonraki maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıklarında iyileştirme yapılacaktır. Burada vurgulamak isterim ki başta hemşireler olmak üzere diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacaktır."