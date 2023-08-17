Sağlıkta sınır tanınmıyor: Trabzon'dan Bursa'ya ambulans uçakla nakil Siroz teşhisi ile tedavi gören 61 yaşındaki hasta, ileri seviye tedavi alması gerekince Sağlık Bakanlığı’nın uçak ambulansı ile Bursa'ya getirilerek tedavi altına alındı.

İHA

Türkiye, sağlık alanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık alanında çalışmaları tüm dünya tarafından takip edilirken çalışmalar kapsamında şehir hastanesi olmayan kent bırakılmıyor.

Öte yandan vatandaşların farklı kentlere sevk edilmesi kapsamında ambulans uçaklar da vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) bağlı Farabi Hastanesi’nde siroz nedeniyle tedavi gören Orhan Ç. adlı hastada hepatik ensefalopati, pulmoner emboli ve solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine durum Sağlık Bakanlığı’na bildirildi.

Trabzon'dan Bursa'ya nakledildi

Yapılan araştırma sonucunda hastanın tedavisinin Bursa’da gerçekleştirebileceği öğrenilince, uçak ambulans hazırlandı.

Trabzon Havalimanı’ndan uçak ambulans ile alınan hasta, gece saatlerinde Yenişehir Havalimanı’na getirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 ekibince havaalanından alınan Orhan Ç., ambulans ile Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi’ne nakledildi.

Orhan Ç.’nin tedavisine UÜ Tıp Fakültesi’nde devam ediliyor.