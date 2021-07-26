Şahan Gökbakar artan vaka tablosunu paylaştı: Bu kış yine kapanacağız

Şahan Gökbakar, temmuz ayında artan koronavirüs vakalarının tablosunu paylaştı. Ünlü komedyen gönderisinde, "Bakın bu sonbahar ve kış aylarında yine kapanacağız" dedi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Temmuz ayında aktif vaka sayısı ile pozitif test sonuçlarının yer aldığı bir grafik paylaştı.

Aktif vaka sayısı oranının artışına dikkat çeken ünlü komedyen, toplumun tüm sosyal seviyelerinden bazı kişilerin aymaz, umursamaz, duyarsız, cahil ve vurdumduymaz davrandığını söyledi.

VAKA ARTIŞINI GÖSTEREN TABLOYU PAYLAŞTI

Gökbakar son olarak ,sonbahar ile kış aylarında yine kısıtlamaların geleceğini ve eve kapanılacağını da sözlerine ekledi.

"BU SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA YİNE KAPANACAĞIZ"

Şahan Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bu sonbahar ve kış aylarında yine kapanacağız. Neredeyse 17günlük kapanmanın rakamlarına geldik...Bu gidiş onun habercisi. Benim ve ailemin de ferdi olduğumuz bu toplumun, tüm sosyal seviyelerinden bazılarının aymazlığı, umursamazlığı, duyarsızlığı, cahilliği ve vurdumduymazlığı sebebiyle bütün herkes zarar görüyor. Sağlık çalışanları bıktı, esnaf bıktı, kendini koruyan, aşılanan topluma saygılı insanlar bıktı. Bu gidişat size şunu göstersin, yukarıda saydığım tüm sıfatlar Covid-19'dan daha tehlikeli..."