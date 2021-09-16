Şahan Gökbakar, aşı karşıtlarına yönelik paylaşımlarına devam ediyor

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada aşı karşıtlarını tiye aldığı bir mesaj paylaştı. Gökbakar'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, aşı karşıtlarını tiye alan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Önceki gün, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın “Koronavirüs aşıları 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir.” sözleriyle ilgili paylaşım yapan Şahan, aynı konuyla bir kez daha takipçilerinin karşısına çıktı.

ŞAHAN BİR KEZ DAHA TİYE ALDI

Photoshop ile kendisini çift başlı gösteren Şahan Gökbakar, takipçilerini gülmekten kırdı geçirdi.

"2. KAFAMIN ÇIKTIĞINI FARK ETTİM"

Şahan Gökbakar paylaşımına şu notu düştü:

“Özellikle ikinci dozdan 3 hafta sonra, beyincik soğanımdan yeni bir filizlenme oldu. Önce anten olduğunu ve artık 5g çekeceğimi düşünüp çok mutlu oldum.. Ama sonra 2. kafamın çıktığını fark ettim. Başlarda birbirimize hiç alışamadık. Sürekli iki boğaz doyurmak, çift maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak vs. çok zordu. Ama bu süreç bana hayata bakarken 'BEN' değil 'BİZ' diyebilmeyi öğretti…

"KÜRESEL GÜÇLER HÜCRE ÇEKİRDEĞİMİ BOZUP..."

Küresel güçler hücre çekirdeğimi bozup beni iki kafalı etseler de, ayağa kalkmayı tekrar hayata tutunmayı başardım. İleride başka uzuvlarım da çoğalabilir, hazırım!! Ve Evet..!! Artık ben ve Spike (ismi spike) daha mutluyuz. Teşekkürler Bill Gates ve küresel dostları… oyun böyle bozulur!”

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