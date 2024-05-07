Şahan Gökbakar, baldızı ve yeğenini atayan Mustafa Bozbey'i Özgür Özel'e şikayet etti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeninin ardından baldızını da üst düzey görevlere atadığının ortaya çıkmasının ardından komedyen Şahan Gökbakar, Özgür Özel'e çağrı yaparak, "Bu konuya müdahale etmelisiniz" dedi.

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CHP'li belediyelerde akraba furyası sürüyor...

31 Mart yerel seçimlerinde yönetimi AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamalar gündem oldu.

Yeğenini atadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.

"Bu gençler hiç mi çalışmayacak?"

Tepkilerin üzerine açıklama yapan Bozbey, "Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu, 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" açıklamasını yaptı.

Atamalar sürdü

Bu atamayla birlikte eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, CHP'li milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na getirdiği de ortaya çıktı.

Gökbakar'dan tepki geldi

Bozbey hakkındaki iddialar devam ederken muhalefete yakınlığıyla bilinen komedyen Şahan Gökbakar'dan tepki geldi.

Özgür Özel'e şikayet etti

Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i etiketleyen Gökbakar, Bozbey'i Özel'e şikayet etti.

"Hemen bu konuya müdahale etmelisiniz"

Atamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Gökbakar, "Özgür Özel hemen bu konuya müdahale etmelisiniz." dedi.

"Nasıl insanlarsınız siz ya"

Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, öz yeğeni Furkan Bozbey’i belediye şirketine başkan olarak atamış. Sonra da 'Bu gençler hiç mi çalışmayacak?' diyerek kendini savunmuş! Evet senin kardeşinin oğlu belediye şirketinde başkan olarak çalışmayacak bey amca! Belediye babanın çiftliği olmadığı için kendi yeğenine bir zahmet başka yerde iş buluver. Nasıl insanlarsınız siz ya? Yeğenin istese bile, senin olmaz yanlış anlaşılır demen lazım! Ayıp ya! Bu konuya müdahale etmelisiniz Özgür Özel.

"Bu iki atamayı hemen iptal et"

Şahan Gökbakar, daha sonraki paylaşımında ise şunları kaydetti:

CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birkaç gün önce baldızı Sezen Uğurlu'yu daire başkanı olarak atamış! Ardından şimdi yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atıyor. Bu bey amca nasıl bir bey amcadır? Bu nasıl bir kafadır ya? Bey amca nasıl güzel mi böyle? Bu iki atamayı da hemen iptal etmenizi, çıkıp herkesten özür dilemenizi ve acilen kendinize gelmenizi tavsiye ediyorum.

"Bursalılardan özür dileyene kadar her gün seninleyim bey amca"

"Bu hanımefendiyi, yani atadığın baldızın Sezen Uğurlu'yu da daire başkanlığı görevinden almanı bekliyoruz." diyen Şahan Gökbakar, "Başka akraban veya yakının varsa onları da görevden alana ve Bursalılardan özür dileyene kadar da her gün seninleyim bey amca." diyerek tepkisini dile getirdi.

Tepkiler üzerine kararından vazgeçti

TV100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu programa açıklama gönderen Bozbey, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu sadece düşündüğümüz bir şeydi. Hayata geçirmedik böyle bir şey olmuyor, bu atama olmayacak. Biz güvendiğimiz bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten güvendiğimiz insanlara ihtiyacımız var. Sırtımızı yaslayabileceğimiz insanlarla çalışmak istedik. Niteliği, kariyeri desen hepsi tamam. Yeğenim kendi isteğiyle, 'Kimseyi zan altında bırakmak istemem, ben de hak etmiyorum bu ifadeleri' dedi ve bu görevden affını istedi. Böyle bir şey düşündüğümüzle kaldı.

Şeffaflık Taahhütnamesi imzalamıştı

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimden önce Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi'ni imzalamıştı.

Bu imza ile Bozbey, 31 Mart'ta göreve geldiklerinde şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğini taahhüt etmişti.