Şahan Gökbakar: Bu milletin yanında olacağım

TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi’ne ait adisyon ve yemek ücretlerinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak “Bu gerçek mi?” diye soran Şahan Gökbakar, kendisine yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi.

Son zamanlarda yapılan zamlar, büyük tepki çekiyor.

Cep yakan fiyatlar vatandaşı çileden çıkarırken, önceki gün sosyal medyaya düşen bir fotoğraf “yok artık” dedirtti.

TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi’ne ait adisyon ve yemek ücretlerinin yer aldığı fotoğrafa eleştiriler yağdı.

“BU GERÇEK Mİ?”

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da bu kareye sessiz kalmadı.

Adisyonun fotoğrafını paylaşan Gökbakar, “Bu gerçek mi? Yani siz mecliste gerçekten 2.5 liraya çorba içip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz? Şükür bugün de doyduk” diye yazdı.

“BEN DE HALKIM! YA KİMİN YANINDA OLACAKTIM?”

Filmleri milyonlarca kişi tarafından izlenen oyuncu komedyene bu paylaşımından dolayı destek veren de oldu, linç eden de…

Gelen tepkilere sinirlenen Gökbakar, “Beni yıllardır sevgiye boğan, yaptığım işlere rekorlar kırdıran, gördüğünde mutlu olan, beraber güldüğümüz, beni ailesinden bir fert gören ve manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım tabii! Ben de halkım! Ya kimin yanında olacaktım?” diyerek karşılık verdi.

“HAYAT PAHALILIĞINDAN YAKINMAYAN BİRİ, YA HIRSIZDIR YA DELİ”

Bir başka komedyen Cem Yılmaz da geçtiğimiz günlerde zamlara yönelik bir paylaşım yapmıştı.

Yılmaz’ın ses getiren paylaşımına birçok ünlü isim de destek vermişti.

Ünlü komedyen paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Eskiden şey vardı , ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor! Birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler.”