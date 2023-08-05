Şahan Gökbakar, filmini yayınlattığı Disney Plus'a tepki gösteremedi Recep İvedik filminin son serisini Disney Plus'ta yayınlatan Şahan Gökbakar, Atatürk dizisiyle ilgili tepki çeken kararla ilgili sessizliğini koruyor.

ensonhaber.com

ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus, Ermeni lobilerine boyun eğdi.

Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrol olduğu "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı bildirildi.

Siyasi isimler başta olmak üzere her kesimden tepki gösterilmesine rağmen ünlü isimler skandal karara sessiz kaldı.

Ne diyeceği merak edildi

Halbuki seçim döneminde adeta bir muhalif siyasetçi gibi propaganda yapmalarına rağmen...

Özellikle Disney Plus'ın projelerinde yer alan ve platformla iş yapan ünlülerin konuyla ilgili ne diyeceği merak edilirken gözler Recep İvedik'in son serisini Disney Plus'ta yayınlayan Şahan Gökbakar'a çevrildi.

Filmini yayınlattığı Disney konusunda sessizliğe büründü

Ancak her fırsatta yaptığı muhalif çıkışlarla bilinen Gökbakar'ın Atatürk konusundaki sessiz tavrı dikkatlerden kaçmadı

Atatürk sevdalısı biri olduğunu söylemesine rağmen sırf anlaşması olduğu için böyle bir saygısızlıkta sessiz kalmayı tercih eden Gökbakar'a ise tepki var.

Ali Erbaş'ı eleştirmişti...

Öte yandan Gökbakar daha önce sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Atatürk ile ilgili göndermede bulunmuştu.

Gökbakar paylaşımında 25 kere Atatürk yazarak “Sevgili Kılıç Ali, sen söyleme biz her gün ve hep beraber söylüyoruz. Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk...” ifadelerini kullandı.