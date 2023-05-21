Şahan Gökbakar'a eski set arkadaşından tepki: Burada vatansever pozu kesme Şahan Gökbakar ile oynadığı bir filmden ücretini alamayan oyuncu-sunucu Mehmet Önder, projeden sadece Gökbakar'ın yönetmen olan kardeşi sayesinde ücretini alan tek isim olduğunu belirterek, "burada namuslu vatansever pozu kesme" diyerek tepki gösterdi.

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Türkiye 14 Mayıs'tan sonra ikinci tura gidiyor.

Seçmen 28 Mayıs'ta sandığa gidecek.

Bu seçim döneminde ise birçok ünlü isim, sosyal medya üzerinden siyasi mesajlar verdi.

Bunların başında da komedyen Şahan Gökbakar geliyor.

Sık sık muhalif çıkışları ile dikkat çeken Gökbakar geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, "Ülkesindeki durumdan ve gençlerden bahsederken gözleri dolan,yüreği vatan sevgisiyle dolu ekonomistlerimiz var. Bu insanlar mı terörle yan yana? Bu bilgili insanlar ekonomiyi kurtarsın diyenler mi terörist? Milli ve muhafazakar kardeşim vatan için dertlenen terörist olur mu?" ifadelerini kullandı.

Bu ve daha önceki paylaşımlarının ardından oyuncu-sunucu Mehmet Önder, paylaşımı alıntılayarak Gökbakar ile ilgili bir anısını paylaştı.

Birlikte oynadıkları bir filmden ücretini alamadığını belirten Önder, Gökbakar'ın ise filmin yönetmeni olan kardeşi sayesinde ücretini alan tek isim olduğunu dile getirdi.

"Anlatsam insan içine çıkamazsın"

Önder paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bak Şahan, seninle aynı filmde oynadık, kardeşin yönetmendi, senin dışında kimse parasını alamadı, bilmiyorsun zannedip sana söyledim meğer emekçilerin hakkını sen ve kardeşin yiyormuşsunuz, burada namuslu vatansever pozu kesme, senin ne olduğunu anlatsam insan içine çıkamazsın."

"Bu ülkede önce bu balonları patlatmak gerekiyor"

Önder'in bu paylaşımından sonra Gökbakar ile ilgili sektörde sorun yaşayanlar Önder'e mesaj atmaya başladı.

Önder gelen şikayetleri de, "Şahanzeler ve Şahansavarlar yazıyor dünden bu yana, tebrik ve teşekkür ediyorlar, insanlar bıkmış Şahan ve namuslu vatansever pozu kesen diğerlerinden, anladığım kadarıyla bu ülkede önce bu balonları patlatmak gerekiyor." ifadeleri ile takipçileriyle paylaştı.