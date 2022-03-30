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    Şahan Gökbakar'dan 'Ekmek için Ekmeleddin' hatırlatması

    Şahan Gökbakar'dan 'Ekmek için Ekmeleddin' hatırlatması

    Cumhur İttifakı'na karşı kurulan 6 partinin ittifakında çıkan çatlak seslere, Şahan Gökbakar'dan imalı bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 13:42
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    Türkiye'de siyasi partilerin seçim hazırlıkları sürüyor..

    Konuyla ilgili CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi liderleriyle bir araya geldi.

    İlk olarak parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelen Millet İttifakı önderliğinde 6 partininin, 2023 yılındaki seçimlere de birlikte girmesi bekleniyor.

    ADAY KİM OLACAK KAVGASI

    Ancak 6'lı ittifakta Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları, ittifak kurulur kurulmaz krize yol açtı.

    6'lı ittifak bloğunda CHP, parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek isterken Gelecek ve DEVA Partisi'nde Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da kendileri aday olmak istiyor.

    İyi Parti'de ise Meral Akşener de pasif bir Cumhurbaşkanı adayıyla parlamenter sistemi kurulup Başbakan olmayı çabalıyor.

    Şahan Gökbakar dan Ekmek için Ekmeleddin hatırlatması #1

    ŞAHAN'IN TESPİTİ

    Partilerden gelen bu talepler sonrası ise ünlü komedyen Şahan Gökbakar da bu tartışmalara gönderme yaparak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    "BİR DÖNEM BUNU DA GÖRDÜ GÖZLER"

    Gökbakar, konuyla ilgili  2014 seçimlerinde CHP ve MHP'nin o dönem çatı aday olarak belirlediği ve 'Ekmek için Ekmeleddin' sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkardığı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu hatırlattı.

    Gökbakar, o dönem çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıp üstüne de "Bir dönem bunu da gördüydü bu gözler." ifadelerine yer verdi.

    Şahan Gökbakar dan Ekmek için Ekmeleddin hatırlatması #2

    Şahan Gökbakar dan Ekmek için Ekmeleddin hatırlatması #3


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