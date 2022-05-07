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    Şahan Gökbakar'dan Ekrem İmamoğlu'na 'kibir' yorumu

    Karadeniz'e giderken yanına aldığı gazeteciler nedeniyle tepki çeken Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözlerini eleştiren Şahan Gökbakar, 'kibirli' yorumunda bulundu.
    • 07.05.2022 - 10:40
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    Şahan Gökbakar'dan Ekrem İmamoğlu'na 'kibir' yorumu

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Rize'ye bir gezi düzenledi.

    Karadeniz ziyaretinde yanında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök ve Akif Beki gibi isimleri alan İmamoğlu, kendi mahallesinde eleştirilmeye devam ediyor.

    Sanat, spor ve siyaset camiasından birçok ismin eleştirdiği Ekrem İmamoğlu, bu eleştirilere "Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil." sözleriyle yanıt verince Şahan Gökbakar da sessiz kalmadı.

    Kibir vurgusu

    Ekrem İmamoğlu'nun bu tavrının kibir işareti olduğunu ifade eden Gökbakar, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Şahan Gökbakar dan Ekrem İmamoğlu na kibir yorumu #1

    "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey"

    Her şeyin kötüye gittiğini söyleyen Gökbakar, "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... "herkes konuşacak, konuşacağız" diyorken, "vız gelir tiris gider, hiç umrumda degil"e evrilen bir üslup... Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi?" dedi.

    Şahan Gökbakar dan Ekrem İmamoğlu na kibir yorumu #2


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