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    Şahan Gökbakar'dan gelen zamlara şarkılı gönderme

    Komedyen Şahan Gökbakar, son dönemde yapılan zamları esprili bir şekilde tiye aldı. Gökbakar,
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 17:37
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    Şahan Gökbakar'dan gelen zamlara şarkılı gönderme

    Yeni yılla birlikte gerçekleştirilen zamlar kamuoyunun gündeminde.

    Son olarak komedyen Şahan Gökbakar da kendi üslubuyla zamları eleştirdi.

    ZAMLARI ŞARKIYLA ELEŞTİRDİ

    Gökbakar, şarkıcı Berkay'ın 'Gel Gel' şarkısını zamlara uyarladı.

    "Zam, zam, zam çok kötü geldi, Zam, zam, zam kol gibi geldi..." diyerek şarkıyı söyleyen Gökbakar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı.

    Şahan Gökbakar'dan gelen zamlara şarkılı gönderme VİDEO

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    Şahan Gökbakar dan gelen zamlara şarkılı gönderme #1

    Şahan Gökbakar dan gelen zamlara şarkılı gönderme #2


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