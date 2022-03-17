Şahan Gökbakar'dan İBB'ye ağaç tepkisi: Kınıyorum

İBB'nin Beşiktaş'taki 112 ağacı kesmesine tepki gösteren Şahan Gökbakar, kendini çevreci olarak sosyal medya lincine maruz kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde toplam 112 çınar ağacını kesti.

Kesim işlemi tepkilere neden olurken, İBB'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ağaçların kanser oldukları için kesildiği bahane edildi.

AĞAÇ KATLİAMINA SESSİZ KALMADI

İBB'nin ağaç katliamına kendini çevreci olarak nitelendiren çok sayıda ünlü sessiz kalırken, Şahan Gökbakar'dan uygulanan işleme tepki geldi.

"İBB'Yİ KINIYORUM"

Yapılan ağaç katliamı nedeniyle İBB'yi kınadığını belirten Gökbakar, "Istanbul'da hastalanmış 112 çınar ağacını kesip, BUNUN İLETİŞİMİNİ YAPMAYARAK ve mevcut politik kutuplaşmaya mükemmel bir malzeme vererek, sadece ağacı ve çevreyi savunan insanlara saldırılmasına ve hakaret edilmesine yol açan İBB ve İletişim bölümünü kınıyorum." açıklamasında bulundu.

Gökbakar'ın bu çevreci tavrı takipçileri tarafından takdir topladı.

LİNÇ ETMEYE KALKTILAR

Ancak ünlü komedyeni İBB'yi kınadığı için topa tutanlar da oldu.

Gökbakar hakkında Ekşi Sözlük'te, "Şahan Gökbakar'ın İBB'ye sallaması" şeklinde konu başlığı açıldı.

Sözlükteki kullanıcılar Şahan Gökbakar'ın ağaç hassasiyetine ünlü komedyeni linç etmeye çalışarak cevap verdi.