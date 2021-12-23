Şahan Gökbakar'dan öğrenciyi darbeden öğretmene 'zavallı' tepkisi

5'inci sınıf öğrencisini tekme, tokat ve yumruklarla darbederek 10 gün iş göremez raporu almasına neden olan şahsa öğretmen denilemeyeceğini söyleyen Şahan Gökbakar, 'zavallı' yorumunu yaptı.

14 Aralık'ta Aksaray'daki Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda öğretmen Ali Rıza Y., öğrencisine şiddet uyguladı.

Ders saatlerinde 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkarıp tekme, tokat ve yumruklarla darbeden öğretmeni, diğer öğretmenler durdurdu.

10 gün iş göremez raporu verilen mağdur öğrencinin darbedilmesi toplumda büyük ses oluştururken, öğretmen de açığa alındı.

ÖĞRETMENE 'ZAVALLI' YORUMU

Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği olaya Şahan Gökbakar da sessiz kalmadı. Twitter hesabından olaya ilişkin değerlendirme yapan Şahan Gökbakar, öğretmenin 'zavallı' olduğunu söyledi.

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"ALLAH EVLATLARIMIZI KORUSUN"

Gökbakar, "10 yaşında bir çocuğu sınıftan çıkarıp, evire çevire döven aşağılık zavallı! Sana "öğretmen" demek yanlış olur. Zira öğretmek için önce bilmek gerekir. Ama sen daha nasıl insan olunacağını bilmiyorsun. Allah evlatlarımızı korusun, hep iyilerle karşılaştırsın..." ifadelerini kullandı.