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    Şahan Gökbakar'dan öğrenciyi darbeden öğretmene 'zavallı' tepkisi

    5'inci sınıf öğrencisini tekme, tokat ve yumruklarla darbederek 10 gün iş göremez raporu almasına neden olan şahsa öğretmen denilemeyeceğini söyleyen Şahan Gökbakar, 'zavallı' yorumunu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 12:44
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    Şahan Gökbakar'dan öğrenciyi darbeden öğretmene 'zavallı' tepkisi

    14 Aralık'ta Aksaray'daki Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda öğretmen Ali Rıza Y., öğrencisine şiddet uyguladı.

    Ders saatlerinde 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkarıp tekme, tokat ve yumruklarla darbeden öğretmeni, diğer öğretmenler durdurdu.

    10 gün iş göremez raporu verilen mağdur öğrencinin darbedilmesi toplumda büyük ses oluştururken, öğretmen de açığa alındı.

    Şahan Gökbakar dan öğrenciyi darbeden öğretmene zavallı tepkisi #1

    ÖĞRETMENE 'ZAVALLI' YORUMU

    Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği olaya Şahan Gökbakar da sessiz kalmadı. Twitter hesabından olaya ilişkin değerlendirme yapan Şahan Gökbakar, öğretmenin 'zavallı' olduğunu söyledi.

    Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövüp boğazını sıktı VİDEO ARŞİV

    Şahan Gökbakar dan öğrenciyi darbeden öğretmene zavallı tepkisi #2

    "ALLAH EVLATLARIMIZI KORUSUN"

    Gökbakar, "10 yaşında bir çocuğu sınıftan çıkarıp, evire çevire döven aşağılık zavallı! Sana "öğretmen" demek yanlış olur. Zira öğretmek için önce bilmek gerekir. Ama sen daha nasıl insan olunacağını bilmiyorsun. Allah evlatlarımızı korusun, hep iyilerle karşılaştırsın..." ifadelerini kullandı.

    Şahan Gökbakar dan öğrenciyi darbeden öğretmene zavallı tepkisi #3

    Şahan Gökbakar dan öğrenciyi darbeden öğretmene zavallı tepkisi #4

    Şahan Gökbakar dan öğrenciyi darbeden öğretmene zavallı tepkisi #5

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