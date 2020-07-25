Şahan Gökbakar'ın Ayasofya değerlendirmesi

Şahan Gökbakar, Atatürk'ün başlattığı mücadele sayesinde Ayasofya'dan ezan sesinin yükseldiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in 567 yıllık emaneti Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılmasıyla ilgili ünlü isimlerden farklı yorumlar geliyor.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Atatürk sayesinde Ayasofya'nın cami olduğunu söyledi. Benzer bir açıklama da Şahan Gökbakar'dan geldi.

EZAN VE NAMAZ HAYAL BİLE EDİLEMEZDİ

Recep İvedik tiplemesiyle tanınan Gökbakar, "Atatürk 1919'da Samsun'a doğru yola çıkmasaydı, bir kurtuluş destanı yazıp işgal altındaki topraklarımızı kurtarmasaydı ve tabii ki siyasi olarak bunu Lozan'da tescillemeseydi; bugün Ayasofya'da ezan sesi duymak ve namaz kılmak hayal bile edilemezdi.

AYASOFYA'YI TAPUYA CAMİ OLARAK KAYIT ETTİREN "DE..."

1936 yılında Ayasofya'yı tapuya cami olarak kayıt ettiren de Atatürk'ün ta kendisidir. O nedenle bugünü tarihi bir gün olarak bir de bu açıdan düşünün ve bilin istedim. Ne mutlu ve ne şanslıyız ki bu topraklardan bir Atatürk geçmiş deyiverin istedim." dedi