CHP'li Marmaris Belediyesi Şahan Gökbakar'ın villasının yıkımını erteledi Marmaris ilçesinde, çoğunluğu kırsal mahallelerde bulunan yaklaşık 5 bin kaçak yapının arasında ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın villası için yıkım kararını erteledi.

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İHA

Marmaris merkezine yaklaşık 32 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi sınırlarında bulunan Selimiye Delikyol mevkiindeki Çamaşırhane Film Yapım A.Ş.'ye kayıtlı villa, firma sahibi ünlü oyuncu Şahan Gökbakar tarafından kullanılıyor.

2022 yılında imara aykırı olduğu gerekçesiyle yapı hakkında bakanlık ile belediye arasında gerekli işlemler için yazışmalar başlatılmıştı.

Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 24 Kasım 2022 tarihli yazısı ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonunun 9 Kasım 2022 tarihli kararı doğrultusunda, söz konusu taşınmaz için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 15 Mart 2021 tarihli yazısında belirtilen "yapılması mümkün olmayan izinsiz yapılaşma" gerekçesiyle yapı kayıt belgesi iptal edildi.

KAPALI OLDUĞU İÇİN GİRMEDİLER

Marmaris Belediyesi ekipleri, gerekli işlemleri gerçekleştirmek üzere bahse konu adrese gitti ancak özel mülk kapalı olduğu için yapı içerisine giremedi.

GİRİŞ İZNİ İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ

Marmaris Belediyesi, giriş izni almak amacıyla Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na yazı gönderdi.

Belediye İmar Müdürlüğü ekiplerinin, kolluk kuvvetleriyle birlikte kaçak yapının bulunduğu alanda, imara aykırı olan tüm yapıların tutanaklarını tutacağı ve ilgili prosedürlerin inceleme, mühürleme ve idari para cezası kesme işlemlerini gerçekleştireceği bildirildi.

30 GÜN SÜRE VERİLECEK

Belediye İmar Müdürlüğü ekipleri, imar planına uygun olmayan noktaları tespit ederek raporlama işlemi yaparak Şahan Gökbakar'a 30 gün yapılan aykırılıkları düzeltmesi için süre verilecek.

30 günün sonunda tekrar kontrol edilecek ve uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol etmelerinin ardından şartlar yerine getirilmedi ise, yasal süreç başlayacak ve mahkemeden yıkım kararı beklenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)