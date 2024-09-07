Şahan Gökbakar'ın kaçak villası Vaniköy'deki yapıyı akıllara getirdi Marmaris Belediyesi'nin de tıpkı İBB'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uyarılarını görmezden gelip Vaniköy'de yaptığı gibi Şahan Gökbakar'ın kaçak villasını kolladığı ortaya çıkmış oldu.

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Haber Merkezi

Komedyen Şahan Gökbakar yine Marmaris'teki villasıyla gündemde...

Daha önce koya gelen teknelerden şikayet edip iskeleye 'Özel mülktür girilmez' tabelası asan Gökbakar'ın iskeleyi kaçak inşa ettiği ortaya çıkmıştı.

Yeni bilgilere göre söz konusu villanın kaçak olduğu ortaya çıktı.

BAKANLIK MARMARİS BELEDİYESİ'NE YAZI GÖNDERDİ

Villanın imara uygun olmayan sit alanında inşa edildiği tespit edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmaris Belediyesi'ne yıkım yazısı gönderildi.

AKILLARA VANİKÖY VAKASI GELDİ

Gökbakar'ın bu kaçak villası akıllara yakın zamanda İstanbul'un Üsküdar ilçesi Boğaz bölgesinde Vaniköy sırtlarındaki kaçak yapı skandalını akıllara getirdi.

İBB sorumluluğundaki Boğaz'daki yeşil alanda bulunan villaya imara aykırı olarak tadilat adı altında kaçak bölümler eklendiği ortaya çıkmıştı.

VANİKÖY'DEKİ VİLLA YIKILDI

İBB bakanlık uyarılarını dikkate almayarak kaçak yapıya göz yummuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olaya el koymuş, bakanlık kaçak yapıyı yıkmıştı.

"YIKIN DİYORUZ İZLİYORLAR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıkalamalarında, "Yaklaşık 1 ay önce diyoruz bunu. 'Kaçak binaları yıkın' diyoruz ve izliyorlar. Sanki buradaki çevre katliamına göz yumanlar onlar değilmiş gibi izliyorlar. Diyoruz ki, 'Yık, yıkmazsan biz yıkarız'. Ki inşaatı durduran biziz. Süre veriyoruz 'yık' diyoruz. Bu inşaatı yıkmaya gidiyoruz, bu sefer bizim peşimizden geliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Böylelikle Marmaris Belediyesi'nin de tıpkı İBB'nin Vaniköy'de yaptığı gibi Şahan Gökbakar'ın kaçak villasını kolladığı ortaya çıkmış oldu.