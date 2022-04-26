Şahan Gökbakar'ın 'Tortum şelalesi kurudu' iddiasına cevap

Oyuncu Şahan Gökbakar’ın sosyal medyadan 'Tortum Şelalesi kurudu' paylaşımının üzerine video paylaşan Erzurum Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak" Hepsi yalan bu gerçek" dedi.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın geçtiğimiz günlerde Erzurum’daki Tortum Şelalesinin HES çalışmaları nedeniyle kuruduğunu iddia ettiği sosyal medya paylaşımı olay yaratmıştı.

Gökbakar'ın 'Tortum Şelalesi susuz kaldı' açıklamalarıyla fotoğraf paylaşması üzerine Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak’tan oyuncuya cevap gecikmedi.

"Hepsi yalan işte bu gerçek"

Tortum Şelalesi'nin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aktoprak, "Tortum Şelalesi gürül gürül. Yalana itibar etmeyin gerçeğe itibar edin. Tortum Şelalesi kurudu gibi dezenformasyon yapanlar gelip görsünler. Hepsi yalan işte bu gerçek." ifadelerine yer verdi.

"Gerçeği bilmeden yapılan haberler yanlış"

Tortum Şelalesinin susuz kaldığını iddia edenlere sert tepki gösteren Aktoprak, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın 3. büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi'ndeyiz. Küresel ısınma ve yağışların azalmasından kaynaklanan debisinin azaldığı vaki olmuştur. Ama şelalenin kuruduğunu tarih yazmamıştır. Özellikle yağışların artması ve karların erimesiyle şelalemiz şuan ki görünümünü almıştır. Tortum Şelalesi gürül gürül akıyor. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Tortum şelalesi kurudu gibi sosyal mecralardan algı yapanları buraya davet ediyorum. Gerçeği bilmeden yalan haber üzerine değerlendirmede bulunursanız yanlış yaparsınız. Herkesi Erzurum Uzundere ilçesine bekliyorum." dedi.

Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalelerinden olan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi 15 Şubat tarihinde kanal arızası nedeniyle tadilat yapılırken susuz kalmıştı.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in girişimleriyle şelale tadilattan 9 gün sonra eski haline kavuştu.

700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişliğe sahip.