Merkez Bankasının başına Naci Ağbal yerine, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Şahap Kavcıoğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası Başkanı Nağci Ağbal görevden alındı. Ağbal'ın yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirildi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir.

EĞİTİM HAYATI

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

HALKBANK BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.

Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

GALATASARAY KONGRE ÜYESİ

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir.

2 KİTABI BULUNMAKTADIR

'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

26. DÖNEM BAYBURT MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Kavcıoğlu, 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak görev yaptı.

20 Mart 2021 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Merkez Bankası Başkanlığına atandı.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.