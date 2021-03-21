Şahap Kavcıoğlu: Para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk açıklamasını yaptı.

Enflasyona dikkat çeken Kavcıoğlu, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılacağını söyledi.

KAVCIOĞLU'NUN AÇIKLAMASI:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir."

"Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır."

"PAYDAŞLARLA İLETİŞİM KANALLARI ETKİN KULLANILACAK"

"Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."