Şahap Kavcıoğlu: Politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımız devam edecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla bir video konferans gerçekleştirdi.

Kavcıoğlu, yatırımcılarla gerçekleştirdiği çevrim içi konferansta, erken gevşeme beklentilerinin kalkması gerektiğini ifade etti.

"YOL HARİTASINA SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ"

Ekonominin yeniden dengelenmesi ve kredi büyümesinin sağlanması için sıkı para politikası gerektiğini ifade eden Başkan Kavcıoğlu, "Yılın ilk iki çeyreğinde olduğu gibi bundan sonra söz konusu yol haritasına sıkı sıkıya bağlı kalacağız." açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Son dönemde aşılamaya dair olumlu gelişmeler, turizm başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen sektörlerde iktisadi faaliyetin normale dönmesine ve cari dengedeki süregelen iyileşmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

"POLİTİKA FAİZİNİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz.





ERKEN GEVŞEME BEKLENTİLERİNE DEĞİNDİ

Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor.

Merkez Bankası kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır."