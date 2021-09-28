Döviz rezervlerindeki yükselmelere değinen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, rezervlerin 120 milyar doların üzerine çıktığını duyurdu.

Katıldığı Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, rezervlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda döviz rezervlerinin yükseleceğine ilişkin ön görüleri olduğunu aktaran Kavcıoğlu, olumlu bir tablo olduğunu belirtti.

"REZERVLERİMİZ 120 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YÜKSELDİ"

Başkan Kavcıoğlu, rezervlerin 120 milyar doların üzerine çıktığını duyurdu.

Açıklamasında, "Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı. Rezervlerdeki artışa aldığımız önlemler ve yaptığımız swap anlaşmaları etkili oldu.Hizmet sektöründeki toparlanmanın görece yavaş olması istihdamdaki toparlanmayı da geciktiriyor. Merkez bankaları tüm politika araçlarını kullanarak normalleşmeyi sağlamak için çalışmaya devam edecektir." ifadelerine yer veren Kavcıoğlu, faiz indirimini de değerlendirdi.

Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı ViDEO

"TEDBİRLERİMİZ, FİNANSAL PİYASALARIN NAKİT ALIŞINI KOLAYLAŞTIRDI"

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık. Kredi düzenlemeleriyle ihracatçılara imkanlar sağlandı. Pandemi etkilerinin olumsuz etkilerini sınırlamak için nakit akışının işlemeye devam etmesi çok önemliydi. Aldığımız tedbirlerin finansal piyasaların nakit akışını kolaylaştırıp, koruduğunu gördük.

"EMTİA FİYATLARI ENFLASYONDA ETKİLİ OLDU"

2021'in ilk yarısı büyümedeki olumlu görünümün devam ettiğini gösteriyor. Yüksek frekanslı veriler açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi sektörü istihdamı son dönemde olumlu seyrediyor. Yüksek enflasyonun yansıması mb'ler tarafından yakından izlenmektedir. Emtia fiyatları yüksek enflasyonda etkili oldu. Nakliye maliyetlerinin artması ve teslimatların uzaması üretici fiyatlarında artışa neden oldu.

"SALGINDAN NORMALLEŞME HIZ KAZANDIKÇA FİYATLAMA DAVRANIŞLARI DA NORMALLEŞECEK"

Türkiye'de ÜFE'deki gelişmeler kur ve emtia fiyatlarının yansımasıydı ancak son zamanlarda başka açıklamalara da gerek olduğu anlaşıldı. Son dönemde belirli ürünlerdeki fiyat artışı tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıktı. Pandeminin yarattığı koşullar fiyatlardaki artışı açıklamak için yeterli değil. Fiyatlama davranışlarının normalleşme hız kazandıkça normale döneceğini düşünüyoruz. Gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışı gözlemleniyor, enflasyona etkisi yüksek."