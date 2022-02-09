Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Ekonomiyle ilgili görüş alışverişlerinin yapıldığı görüşmede Kavcıoğlu, firmalara TL'ye geçiş konusunda desteğin süreceği mesajını verdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleri ile video konferans görüşmesi yaptı.

TCMB'nin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Kavcıoğlu'nun TOBB heyeti ile görüştüğü belirtildi.

FİRMALARA TL'YE GEÇİŞ KONUSUNDA DESTEK SÜRECEK

Görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağına dikkat çekti.

Firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerin devam edeceğini vurguladı.

YUVAM SİSTEMİ

Kavcıoğlu, Yuvam sistemiyle birlikte dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşlarının, Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak Merkez Bankası'na para gönderebileceğini de kaydetti.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek, gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur." denildi.