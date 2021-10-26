Şahika Ercümen 100 metrelik dalışla dünya rekoru kırdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırmayı başardı.

Milli dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen tek nefeste kadınlarda ve erkeklerde 100 metre dalış denemesi yaptı.

Ercümen, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarındaki dalışını başarıyla tamamladı.

ŞAHİKA'DAN YENİ REKOR

Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Ercümen, 100 metre derinliğe paletsiz ve tüpsüz 2 dakika 53 saniyede indi.

Ercümen, bu dalışla yeni bir dünya rekoru elde etti.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Dalış sonrası açıklama yapan Ercümen, 98 metreden ileriye dalarak dünya rekorunu Cumhuriyet'in 98. yıl dönümüne ve Mehmetçik'e ithaf etmek istediğini söyledi. Çok mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Ercümen, "Bu dünya rekoruyla aynı zamanda iklim krizi, küresel ısınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara dikkat çekmek istedik." diye konuştu.