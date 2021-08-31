Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir kimdir? Tümamiral Ahmet Kendir'in biyografisi

Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre, Sahil Güvenlik Komutanı olarak görev yapan Tuğamiral rütbesindeki Ahmet Kendir bir üst rütbe olan Tümamiralliğe terfi etti. Peki Ahmet Kendir kimdir?

31 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Tuğamiral rütbesindeki Ahmet Kendir bir üst rütbe olan Tümamiralliğe terfi etti.

Sahil Güvenlik Komutanı görevinde bulunan Tümamiral Ahmet Kendir'in hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Ahmet Kendir kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? merak ediliyor. İşte Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'in biyografisi...

AHMET KENDİR KİMDİR?

1963 yılında Ankara’da doğan Tuğamiral Ahmet Kendir, 1986 yılında Deniz Harp Okulu öğrenimini tamamlamasını müteakip Teğmen olarak yapmıştır.



1986-1989 yılları arasında TCG SULTANHİSAR Muhabere Sb.lığı, 1989-1995 yılları arasında sırasıyla TCG KOÇHİSAR, TCG BNB. S. Gürcan, TCG KOCATEPE, TCG NUSRET ve TCG GEMLİK Seyir ve Harekat Subaylığı görevlerinde bulunan Tuğamiral Ahmet Kendir;

1995-1998 yılları arasında TCG ÇINAR Komutanlığı,

1998-2001 yılları arasında Karakol Gemileri Grup Komutanlığı,

2001-2003 yılları arasında BAFA VLF İstasyon Komutanlığı,

2003-2005 yılları arasında Dz.K.K.Per.Bşk.Per.Eğt.D.Bşk.Eğt.Glş.Ş.Md.Sis.Glş.Sb.lığı,

2005-2006 yılları arasında Dz.K.K.Per.Bşk.Per.Pl.D.Bşk.Mesleki Glş.Koord.Ş.Md.Eğt.Öğt.Koord.Sb.lığı,

2006-2009 yılları arasında S.G.K.lığı Per.Bşk.Per.D.Bşk.Mrk.Ş.Md.lüğü

2009-2013 yılları arasında S.G.K.lığı Per.Bşk.Per.D.Bşk.lığı,

2013-2016 yılları arasında S.G.K.lığı Per.Bşk.lığı,

2016-2018 yılları arasında S.G.K.lığı Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.



Ahmet Kendir, Cumhurbaşkanlığı’nın 12 Ağustos 2018 tarihli ve 2018/104 sayılı kararnamesi ile Sahil Güvenlik Komutanı olarak atanmış ve 2018/103 sayılı kararname ile 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tuğamiral rütbesine terfi ettirilmiştir.

Tümamiral Ahmet Kendir, Aynur Kendir ile evli olup iki çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.