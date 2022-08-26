Sahil Güvenlik Komutanlığı: 1406 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 19-25 Ağustos tarihleri arasında 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

Türkiye kıyılarında düzensiz göçe karşı mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı sahada devriye görevine devam ediyor.

Çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklama geldi.

"45 olayda toplam 1406 düzensiz göçmen yakalandı"



DHA'nın haberine göre yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 19-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 45 olayda toplam 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır" denildi.













