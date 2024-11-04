Sahil Güvenlik Komutanlığı, ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı

AA

Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda başarılı çalışmalara imza atan Sahil Güvenlik Komutanlığı, ekim ayına ilişkin verileri yayınladı.

3 BİN 481 GÖÇMEN KURTARILDI

Verilere göre, 1-31 Ekim'de 10 bin 317 deniz aracının kontrolü gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, aralarında çocukların da bulunduğu 3 bin 481 göçmen kurtarıldı veya yakalandı.

29 KİŞİNİN HAYATI KURTARILDI

Öte yandan, verilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 29 kişinin hayatı kurtarılırken, 18 hasta ya da yaralanın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.