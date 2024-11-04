Sahil Güvenlik Komutanlığı, ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı
AA

Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda başarılı çalışmalara imza atan Sahil Güvenlik Komutanlığı, ekim ayına ilişkin verileri yayınladı.

3 BİN 481 GÖÇMEN KURTARILDI

Verilere göre, 1-31 Ekim'de 10 bin 317 deniz aracının kontrolü gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, aralarında çocukların da bulunduğu 3 bin 481 göçmen kurtarıldı veya yakalandı.

29 KİŞİNİN HAYATI KURTARILDI

Öte yandan, verilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 29 kişinin hayatı kurtarılırken, 18 hasta ya da yaralanın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Öznur Kaya
Editor