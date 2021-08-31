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    Sahil Güvenlik Komutanlığı'na atamalar belli oldu

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılan atama sonrası, 2 albay ve 1 general üst rütbeye terfi ettirildi.
    • AA
    • 31.08.2021 - 04:07
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 04:08
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    Sahil Güvenlik Komutanlığı'na atamalar belli oldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'na atamalar yapıldı.

    Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

    2 ALBAY VE 1 GENERAL ÜST RÜTBEYE TERFİ ETTİRİLDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in rütbesi tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'nun rütbeleri de tuğamiralliğe yükseltildi.

    Tümamiral Kendir ile Tuğamiral Tezel ve Tuğamiral Paşaoğlu, atama kararı ile görevlerine yeni rütbeleriyle sürdürecek.

    Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup Albay Altay Çoğal da 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı na atamalar belli oldu #1

     

     

    Sahil Güvenlik Komutanlığı na atamalar belli oldu #2

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