Sahillere iskele yasağı geldi

İskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında değil, sadece denize girme ve güneşlenme imkanının bulunmadığı kayalık alanlarda yapılacak.

Türkiye'de kaçak yapılarla mücadele devam ediyor...

Son olarak güneşlenme ve denize girme amaçlı iskelelere düzenleme geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ve sahillerde iskele kirliliğine son vermesi amaçlanan genelgeyle güneşlenme iskelelerinin yer seçimi kurallara bağlandı.

Yayınlanan ve 81 ile gönderilen iskele genelgesine göre artık rekreaktif amaçlı iskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında yapılamayacak.

Sadece denize girmenin ve kıyıda güneşlenme imkânının bulunmadığı, kıyının kayalık karakter gösterdiği alanlarda iskele yapılabilecek.

TAKILIP SÖKÜLEBİLEN İSKELE

Aktivite ve eğlence amaçlı iskelelere ilişkin ilk düzenleme geçen yıl yapılırken, bu defa iki bakanlık yeni bir çalışma hayata geçirdi. Buna göre iskeleler çevreye duyarlı, sökülüp takılabilir ahşap ve benzeri malzemeden yapılacak.

DENİZE GİRİLEBİLEN YERDE YASAK

Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak. Hiçbir suretle deniz taşıtı yanaştırılamayacak, bağlanmayacak. İskele üzerinde kapalı alan oluşturulamayacak, kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek ve ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak.

İZİNSİZ OLANLAR YIKILACAK

Kiralaması yapılmış iskelelerden, kalan izin süresi; 31 Aralık 2030 tarihinden önce sona erenler izin süresi sonuna kadar, 31 Aralık 2030 tarihinden sonra olanlar ise en çok 31 Aralık 2030’a kadar kullanılabilecek.

Yapı kayıt belgesi bulunan iskelelerden, genelgede belirtilen kurallara uygun olduğu komisyonca tespit edilenler; 3 ay içinde gerekli izinleri tamamlar ise en çok 31 Aralık 2030’a kadar izinlendirilebilecek. İmar planı onaylanmış, ön izinden kullanım iznine geçiş aşamasında olan iskelelerden genelgede belirtilen kurallara uygun olanlar en çok 31 Aralık 2030’a kadar izinlendirilebilecek.

Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılanlar hakkında 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yıkım işlemleri uygulanacak.