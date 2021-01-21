Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci hakkında merak edilenler..

Müslüm filmindeki performansıyla milyonların ilgisini çeken Şahin Kendirci, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli

O Ses Çocuklar yarışmasında kendisini gösteren ve daha sonra Müslüm filmi ile uzun süre adından söz ettiren Şahin Kendirci’nin hayatı merak ediliyor.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu Şahin Kendirci, 26 Ekim 2018'de vizyona giren ve 3 günde 600 bin kişinin izlediği "Müslüm"filminde Müslüm Gürses'in küçüklüğüne hayat verdi.

Şahin Kendirci, gişenin tozunu attıran filmde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor gibi usta oyuncularla birlikte rol aldı.

Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında? İşte Şahin Kendirci ile ilgili merak edilenler…

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci'nin küçüklüğünden beri müziğe karşı aşırı bir ilgisi vardı.

Yetenek Sizsiniz programıyla tanınan Kendirci, daha sonra 2014 yılında yayınlanan O Ses Çocuklar yarışmasında kendisini gösterdi. Yarışmada birinciliği göğüsleyen Şahin Kendirci uzun süre adından söz ettirdi.



O Ses Çocuklar yarışmasındaki başarısından sonra yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile beyaz perdeye giriş yaptı.

Şahin Kendirci "Bana Masal Anlatma" filminde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz gibi isimlerle kamera karşısına geçti.



26 Ekim 2018'de vizyona giren ve 3 günde 600 bin kişinin izlediği "Müslüm"filminde Müslüm Gürses'in küçüklüğüne hayat verdi. Şahin Kendirci, gişenin tozunu attıran filmde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor gibi usta oyuncularla birlikte rol aldı.

Son olarak Tolgahan Sayışman ile başrolü paylaştığı Şampiyon dizisinde boksör rolünü canlandıran Şahin Kendirci, Türkiye'ye kendini tanıtmayı başarmış isimlerden biridir.