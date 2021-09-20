Şahin Mengü hayatını kaybetti

73 yaşındaki eski CHP Manisa milletvekili Şahin Mengü, yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün acı günü...

Nevşin Mengü, 73 yaşındaki babası Şahin Mengü'nün ani ölümüyle sarsıldı.

Ankara'da yaşayan eski CHP Manisa milletvekili Şahin Mengü, dün gece burun kanaması üzerine yüksek tansiyon şikayetiyle kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

SABAH SAATLERİNDE VEFAT ETTİ

Tedavi sırasında durumu ağırlaşan Mengü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mengü'nün ölüm haberini alan yakınları ve milletvekilleri hastaneye akın etti.

"BABAMI KAYBETTİK..."

Nevşin Mengü, vefat haberleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

4 Nisan 1948 tarihinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelen Şahin Mengü'nün babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya'dır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şahin Mengü, serbest avukat olarak çalışmıştır. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yapan Mengü, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını ve daha sonra CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlenmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Mengü, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP'den Manisa Milletvekili seçilmiştir.