Şahin Mengü kimdir? Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü kaç yaşında, neden öldü?

Şahin Mengü kimdir? Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü kaç yaşında, neden öldü?

Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası CHP Eski Milletvekili Avukat Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti. Peki Şahin Mengü kimdir, kaç yaşında neden öldü? İşte Şahin Mengü'nün hayatına dair bilgiler...

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü ve gazeteci Nevşin Mengü'nün babası CHP Eski Milletvekili Avukat Şahin Mengü hayatını kaybetti.

Mengü'nün evinde geçirdiği 'düşme' kazası sonucu yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Türk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcımız Burak Mengü'nün muhterem babası CHP eski milletvekili Şahin Mengü, Hakk'a yürümüştür. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, aile fertlerine baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun, inşallah.''

Acı haber sonrası Şahin Mengü'nün hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Şahin Mengü kimdir, kaç yaşında? İşte Şahin Mengü'nün biyografisi...

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

4 Nisan 1948 tarihinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelen Şahin Mengü'nün babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya'dır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şahin Mengü, serbest avukat olarak çalışmıştır. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yapan Mengü, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını ve daha sonra CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlenmiştir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Mengü, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP'den Manisa Milletvekili seçilmiştir.