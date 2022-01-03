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    Sahiplerinin terk ettiği pitbulllar barınaklara götürülüyor

    Son günlerde pitbull köpeklere ilişkin ihbar sayısı artarken, 11 bin lirayı bulan ağır cezalardan korkan sahipleri hayvanlarını terk etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 12:41
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    Sahiplerinin terk ettiği pitbulllar barınaklara götürülüyor

    Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbullların saldırısıyla yaralanmasının ardından denetimler sıklaştırılırken, son günlerde sokaklarda başıboş gezen yasaklı ırk köpeklerin sayısında artış gözleniyor.

    Ekipler tarafından yakalanan köpekler ise barınaklarda kontrol altına alınıyor.

    Son olarak Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Kültür Apartmanı bahçesinde bir pitbull cinsi köpek görüldü.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bu sırada köpek, binanın bodrum katına girdi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan pitbull, hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.

    Sahiplerinin terk ettiği pitbulllar barınaklara götürülüyor #1

    BURSA'DA YOĞUN DENETİM

    Öte yandan Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi’nde 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde son günlerde büyük bir yoğunluk var.

    Sürekli olarak sokaklarda devriye gezerek pitbull ve diğer saldırgan ırktaki köpekleri arayan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor.

    Sokaklarda başıboş olarak gezen köpekler, sakinleştirici iğne kullanılarak yakalanıyor ve veteriner hekim tarafından ilk muayenesinin yapılmasının ardından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülüyor. Avrupa’nın en modern barınağında son derece elverişli bir ortamda kontrol altında tutulan köpekler, vatandaşlar için tehlike arz etmiyor.

    Sahiplerinin terk ettiği pitbulllar barınaklara götürülüyor ViDEO

    Sahiplerinin terk ettiği pitbulllar barınaklara götürülüyor #2

    Sahiplerinin terk ettiği pitbulllar barınaklara götürülüyor #3

    Sahiplerinin terk ettiği pitbulllar barınaklara götürülüyor #4


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