Son günlerde pitbull köpeklere ilişkin ihbar sayısı artarken, 11 bin lirayı bulan ağır cezalardan korkan sahipleri hayvanlarını terk etmeye başladı.

Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbullların saldırısıyla yaralanmasının ardından denetimler sıklaştırılırken, son günlerde sokaklarda başıboş gezen yasaklı ırk köpeklerin sayısında artış gözleniyor.

Ekipler tarafından yakalanan köpekler ise barınaklarda kontrol altına alınıyor.

Son olarak Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Kültür Apartmanı bahçesinde bir pitbull cinsi köpek görüldü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bu sırada köpek, binanın bodrum katına girdi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan pitbull, hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.

BURSA'DA YOĞUN DENETİM

Öte yandan Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi’nde 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde son günlerde büyük bir yoğunluk var.

Sürekli olarak sokaklarda devriye gezerek pitbull ve diğer saldırgan ırktaki köpekleri arayan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor.

Sokaklarda başıboş olarak gezen köpekler, sakinleştirici iğne kullanılarak yakalanıyor ve veteriner hekim tarafından ilk muayenesinin yapılmasının ardından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülüyor. Avrupa’nın en modern barınağında son derece elverişli bir ortamda kontrol altında tutulan köpekler, vatandaşlar için tehlike arz etmiyor.

Sahiplerinin terk ettiği pitbulllar barınaklara götürülüyor ViDEO