Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Cezaevine girmeden önce lüks yaşamları, görgüsüz paylaşımları ve dikkat çeken özel hayatlarıyla gündeme gelen çift, tahliye olduktan sonra da bu şatafatlı paylaşımlarına devam ediyor.

Özellikle Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu'nun tahliye kutlamaları aylardır sürüyor.

SAHNEDE DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞMÜŞLERDİ

Sık sık paylaşımlarla dikkat çeken ikili, düzenledikleri parti ile gündemdeydi.

Kameraların önüne geçen iki kardeş 'Queen (kraliçe)' yazısı önünde poz verirken sahnede dudaktan öpüşmeleri tepki toplamıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.