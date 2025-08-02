Sahte diploma skandalı: Sistem nasıl kuruldu, soruşturmada kimler var?

Sahte diploma skandalında gerçekler gün yüzüne çıkıyor...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

SAHTE E-İMZALARLA SİSTEME SIZDILAR

Sahte e-imzaların, öğrenci işleri daire başkanları, BTK Başkanı ve yardımcıları, YÖK daire başkanı, akademisyenler ve MEB yöneticileri adına düzenlendiği, kimliklerin fotoğraflarla eşleştirilerek sistemlere sızıldığı belirlendi.

İddianame göre; Anadolu, Yıldız Teknik, ÇOMÜ, İnönü, Mersin, Uludağ, Atatürk, Erciyes, Ağrı İbrahim Çeçen, BTK, YÖK dahil toplam 14 kurumun yöneticileri adına sahte e-imzalar üretildi.

ÜNVAN ELDE ETTİLER

Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya ve yaklaşık 400 akademisyenin usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük ünvanı elde ettiği yer aldı.

PADİŞAH TORUNU DA İDDİANAMEDE YER ALDI

Ayrıca soruşturmada, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da yer aldığı ortaya çıktı.

Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edildi.

İddianamede, YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, şahsın herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi.

İddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmanoğlu ise şöyle dedi:

Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

"İKİ KOLDAN SORUŞTURMA YAPACAĞIZ"

Öte yandan 400 akademisyenin usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük aldığı iddiasına ilişkin açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Çok ciddi bir hadise. İki koldan soruşturma yapacağız. Hem biz hem de ilgili üniversiteler ayrı ayrı soruşturma yürüteceğiz." dedi.

Üniversitelere gerekli işlemlerin başlatılması için yazı gönderdiğini de belirten Özvar, "Sahte diplomanın önüne geçmek ve cezai yaptırımları artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç var." diye konuştu.

SİSTEMİ NASIL KURDULAR?

İddianamede; sanıkların, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunduğu, bu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak birtakım yasa dışı iş ve işlemler gerçekleştirdiği, yetkisiz erişimlerle sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) eklediği, çeşitli elektronik sınav sonuçlarını başarısızken değiştirerek başarılı duruma getirdiği belirtildi.

DEPREMDE ÖLENLERİN DİPLOMALARINI KULLANDILAR

Sanıklara ait elektronik materyal incelemelerinin de bulunduğu iddianamede, sanıkların 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaşılarak, üniversite kayıtlarının silindiği, ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişileri, vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri aktarıldı.

SİSTEME YERLEŞTİRİLEN SAHTE MEZUNLAR

Organize yapı, yüzlerce kişiyi yasa dışı yollarla kamu sistemlerine yerleştirdi.

Sahte mezunlar arasında akademisyen, mühendis, öğretmen, psikolojik danışman, eczacı ve hukukçular da yer aldı.

Bazı usulsüzlükler şöyle;

• M.G. – Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi.

• Z.K. – Hem Yıldız Teknik hem Atatürk Üniversitesi mezunu gibi kaydedildi.

• G.C.G. – İki üniversiteden sahte diploma aldı, not yükseltme yapıldı.

• M.K. – İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi.

• N.D.B. – Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sahte mezuniyet kaydı var.

• N.T. – Tıbbi Dokümantasyon mezunu gibi gösterildi. Öğrenci kaydı yok.

• O.E. – Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü’nden sahte mezun.

• Ö.Y. – Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu gibi gösterildi.

• Ö.B. – Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu gibi kaydedildi.

• Ş.A.A. – İlk ve Acil Yardım programı üzerinden sahte mezun oldu.

• İ.C.E. – Çok sayıda kamu görevlisinin adına sahte e-imza üretti.

• Z.G. – Not ortalaması (AGNO) 2.53’ten 3.05’e yükseltildi.

• A.A. – Selçuk Üniversitesi ön lisans mezunu iken, Atatürk Üniversitesi inşaat mühendisi gibi gösterildi.

5 YILDAN 50 YILA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Soruşturmada 65 kişi hakkında dava açılırken, sanıklar hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" iddiasıyla 5 yıldan 50 yıla hapis cezası istendi.

İddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DAHA ÖNCE DE 134 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Öte yandan savcılık, mayıs ayında da sahte sürücü belgesi ve diploma düzenleyen 134 kişi hakkında dava açmıştı.

Soruşturma kapsamında bazı üniversitelerin çeşitli bölümlerinde sahte mezuniyetler oluşturulduğu ve bu bilgilerin YÖKSİS'e eklendiği tespit edilmişti.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yapılan sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısızken başarılıya çevrildiği ve direksiyon sınav sonuçlarının da benzer şekilde değiştirildiği ortaya çıkmıştı.