Sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir, aslen nereli? Ameliyata bile girmişti! Ayşe Özkiraz kaç yaşında?

Son zamanlarda sahte doktorluk olayıyla gündemden düşmeyen Ayşe Özkiraz'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki Tekirdağ'da sahte doktorluk yaparak ameliyatlara giren Ayşe Özkiraz kimdir?

Sahte doktorluk yaparak çeşitli ameliyatlara giren ve hastalara dikiş atan Ayşe Özkiraz'ın kimliği merak ediliyor. Genç kızın ailesine "Tıp fakültesinden mezun oldum" diyerek yalan söylediği ve hastanedekilerin sevgisini kazanarak sürekli hastaneye girip çıktığı öğrenilmişti. Peki sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir?

Ayşe Özkiraz kimdir?

21 yaşında olan ve Tekirdağ'da yaşayan Ayşe Özkiraz, sahte doktorluk yaptığına yönelik haberlerle gündeme gelmişti. Özkiraz 1 sene boyunca Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde prastisyen hekim olarak görev almıştır.

Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ses kaydı ve yazışmaları da ortaya çıkmıştı. Girdiği ameliyatlar hakkında konuştuğu görülen Özkiraz'ın aynı gruba "Bu halde 70'inci hastama bakıyorum, bayılacağım" diye mesaj attığı ortaya çıkmıştı.

"Maaş alması gibi bir durum söz konusu değil"

Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, Özkiraz'ın maaş almadığını belirterek “Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum asla söz konusu değil. Bakanlığın herhangi bir verisinde ismi olan biri değil. Bakanlığa sunulmuş herhangi bir evrak söz konusu değil. Bu tamamen, hastanede uzman arkadaşa o sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla çalışmak kaydıyla inandırmış olduğunu görüyoruz. Ama bizim normalde dört aylık bir zaman zarfında bu durumu bilememe noktasına gelmememiz gerekiyordu. Bunun önlemini alacağız.” Koca, ayrıca “Ülkemizde sadece hekimler için değil, tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir” ifadelerini kullandı.

"Genel olarak yalan söylemeyi seviyor"

Sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz hakkında arkadaşı ise "Tek yalanı doktor olması değil. Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum. Sürekli önlük taşıyordu. Çantasından stetoskopunu hiç çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi. Merak edip başarı listelerine bakanlar ismini göremedi. Bahsettiği diğer isimlerin de başarı listelerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu." şeklinde konuştu.

Kendisine çelenk ve çiçek yollamış!

20 Ekim’deki doğum gününde kendisine Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtarak Çerkezköy’deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine çelenk gönderen Özkiraz, çelengin üzerine "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazdırmıştı. Sahte doktorun ayrıca kendisine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla çiçek gönderdiği ortaya çıktı.