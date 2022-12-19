Sahte doktor Ayşe Özkiraz soruşturmasında yeni gelişme

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda 'sahte doktor' olarak bilinen Ayşe Özkiraz'a ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, hastane başhekiminin, yönetici sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın, son olarak kendisini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de doktor olarak tanıttığı ortaya çıkmıştı.

Doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı.

Tutuklanan Özkiraz için 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakanlık açıklama yaptı

Foyası ortaya çıkan Özkiraz ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından süratle soruşturma başlatılmıştı.

Bakanlık, başlatılan soruşturma çerçevesinde konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, sahte doktor olarak bilinen Ayşe Özkiraz'ın bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Hastanenin başhekimi görevden alındı

Bakanlık, hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz'ın halen tutuklu olup, adli kovuşturmasının devam ettiğini bildirdi.

"Maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değil"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bir sahte doktorun görev yaptığı iddialarıyla medyada yer bulan olayla ilgili olarak Bakanlığımızca yürütülen soruşturma 4 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Bakanlığımızca tüm personel hareketleri dijital ortamda takip edilmektedir. Habere konu olan Ayşe Özkiraz ile ilgili hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bu açıdan sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir. Ancak, hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanına sahte bazı belgeler göstererek kendini Tıp Fakültesi mezunu olarak tanıttığı ve uzmanlık sınavını kazandığını beyan ederek yanılttığı anlaşılmaktadır.

Yapılan soruşturmada, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Hastanede doktor yetkisini kullanması, hiçbir hastaya doğrudan müdahalesi, tıbbi işlem yapması söz konusu değildir.

"Yaklaşık 4 ay boyunca belirli aralıklarla hastaneye gelerek ilgili doktora refakat etmiş"



Yaklaşık 4 ay boyunca belirli aralıklarla hastaneye gelerek ilgili doktora refakat etmiştir. Bu esnada kendisinden şüphelenen uzman hekim, Başhekimliğe ihbarda bulunmuş ve başhekimlikçe Çerkezköy Kaymakamlığına, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına konu intikal ettirilmiştir. Bunun üzerine olay, haber konusu olmuştur.

Yapılan soruşturmada, iddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir.

Ancak yetkisiz bir kişinin hastaneye girip çıkması, poliklinik, servis ve ameliyathanede bulunması, hatta buralarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına fırsat verilmesi, hastane yöneticileri tarafından bu gibi durumları önleyici tedbirlerin alınmasındaki yetersizlik bakımından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırılıklar bulunmaktadır. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır.





"Ayşe Özkiraz halen tutuklu olup adli kovuşturma devam etmekte"



Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir. Yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz halen tutuklu olup adli kovuşturma devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."